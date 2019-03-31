31 Mart 2019, 11:04
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Bodrum'da Sanat Müziği Keyfi

Bodrum

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sanat müziği konseri, keyifli bir gece yaşattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sanat müziği konseri, keyifli bir gece yaşattı. Aspat Türk Müziği Topluluğu tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde 'Kürdili Hicazkar ve Hicaz Şarkılar Cemre Mevsimi' adlı sanat müziği konseri düzenlendi. Konsere, Bodrumlu sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bodrum Belediyesi, Turgutreis Kültür Sanat Derneği ve Kent Konseyi Turgutreis Mahalle Meclisi'nin destekleriyle düzenlenen konserde, Müberra Ayçiçek konuk sanatçı olarak performans sergiledi. Nostalji rüzgarının estiği konserde, Kürdili Hicazkar ve Hicaz makamında eserler seslendirildi. Bodrumlu sanatseverler, topluluğu ayakta alkışladı. - Muğla Turgutreis, Muğla, Bodrum, Güncel
Kaynak: DHA