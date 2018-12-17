Bodrum'da Şehitler İçin Lokma Döktürüldü

Bodrum
İlçe Emniyet Müdürlüğünce şehitler için lokma döktürüldü.
Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan tezgahta hazırlanan lokmalar, Muğla
Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Karar ve Bodrum Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu
tarafından vatandaşlara dağıltıldı.
Yaklaşık 750 kişilik lokma dağılırken, bazı vatandaşların dua ettiği görüldü.
Vatandaşlardan Aşıl Altınkaya
, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade ederek, "Ruhları şad olsun." dedi.
Muğla,Bodrum
Kaynak: AA