Bodrum'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

30 Kasım 2018 Cuma 10:29



30 Kasım 2018 Cuma 10:29

Bodrum'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor100 araç, 50 ev, 30,iş yeri sular altında kaldıMUĞLA - Bodrum'da dün yaşanan sel felaketinde 100 araç, 50 ev, 30 iş yeri zarar gördü. İlçede hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. Bodrum2da dün yaşanan sel felaketinden sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini yağmur sularına teslim oldu. 24 saat boyunca hasar tespit çalışmaları yapan ekipler 100 araçın sele kapıldığı, 50 evin, 30 iş yerinde isesu baskınları olduğu öğrenildi.Sokaklar temizleniyorPerşembe günü saat 14.00'da başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan şiddetli yağış, en çok Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez'de hissedildi. Bir gün öncesinde yarımada genelinde meteorolojinin uyarısını duyurarak dere yataklarında ve mazgallarda çalışma yapan ekipler, yağış ile birlikte de sahadaki çalışmasını sürdürdü.Bodrum Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kısa sürede metrekareye yaklaşık 45 kg yağmur düştü. Yağış nedeniyle konutlarda, araçlarda ve yollarda hasar meydana geldi. Bodrum Belediyesi sahada 521 personeli ile 95 araç ile görev yaptı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı.Öte yandan Bodrum esnafı ise dükkanlarının önlerine kum torbaları koyarak sel faciasından kurtulmak için önlem aldıkları görüldü.