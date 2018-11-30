Bodrum'da Sel Suları Lahit Mezarı Ortaya Çıkardı

30 Kasım 2018 Cuma 16:28



30 Kasım 2018 Cuma 16:28

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sel sularının çekilmesinin ardından Geç Roma Dönemi'ne ait lahit mezar ortaya çıktıBodrum'da dün (Perşembe) etkili sağanak yağmurun neden olduğu sel sonrası Bitez Mahallesi'ndeki yamaç bir alanda tarihi mezar ortaya çıktığını fark eden çevredekiler, durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden müze yetkilileri, sel sularının üzerindeki toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan tarihi mezarın Geç Roma Dönemi'ne ait lahit mezar olduğunu tespit etti. Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologların gözetiminde belediye ekiplerince yapılan çalışma sırasında tarihi mezardan bir adet bronz sikke de çıktı. Mezardan çıkan parçalar müze yetkilileri tarafından koruma altına alındı. - Muğla