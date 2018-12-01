Bodrum'da Selin Ardından Güneş Keyfi

Bodrumlular bugün güneşli havanın tadını çıkardı.
Önceki gün kuvvetli sağanak ve selin etkili olduğu Bodrum'da bugün hava sıcaklığı 17 dereceye ulaştı. Güneşli
havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi.
Bazıları yürüyüş yaparken bazıları da balık avlamaya çalıştı. Sahilde güneşlenen Bodrumlular ve turistler, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce düzenlenen Güz Trofesi Yelken Yarışlarını da izledi.
Çamurlu sel suları ile rengi kahverengiye dönen denizin, yeniden mavi rengine döndüğü görüldü.
Güneşli,Bodrum
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:59