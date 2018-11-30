Bodrum'da Selin Yaraları Sarılıyor

30 Kasım 2018 Cuma 10:51



30 Kasım 2018 Cuma 10:51

Bodrum ilçesinde selin neden olduğu hasarla ilgili temizlik ve düzenleme çalışması devam ediyor.Bodrum ilçe merkezi ile Bitez, Konacık, Gümbet mahallelerinde etkili olan selde araçlar sürüklendi, evler su altında kaldı.Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde sele ilişkin hasar tespit çalışması başlatıldı. AFAD, UMKE, AKUT ve belediye ekipleri gün ağarıncaya kadar evlerinde mahsur kalanları tahliye etti, ev ve iş yerleri su altında kalanlara yardımcı oldu.Ekipler gece boyunca sel nedeniyle zarar gören ev ve iş yerlerinden su tahliye etti. Ekiplerin çalışmaları sabaha kadar sürdü. Anadolu Ajansı ekibi, ilçede selden zarar gören mahalleleri drone ile havadan görüntüledi.Sağanağın en çok etkili olduğu ilçe merkezinde selden zarar görenler, iş yerleri ve evlerini temizlemeye çalışıyor. Belediye ekipleri de selin ardından çamura bulunan Bodrum sokaklarında yıkama çalışması yürütüyor.Sel sularıyla sürüklenen bazı araçlar bölgeden kaldırıldı, bazılarının kaldırılması için de çalışmalar devam ediyor.Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığının istinat duvarı ile Bodrum şehir stadı da selden zarar gördü. Gümbet Mahallesi'nde sel sularının sürüklediği bir minibüs de dere kenarında kaldırılmayı bekliyor.İş yerine su girmemesi için kum çuvalıyla önlem alan Gültekin Doğan, "Dün çok kötü bir gün yaşadık, zor durumda kaldık. Bir metre sular iş yerimize kadar ulaştı. Biz de kum çuvallarıyla önlemimizi aldık. Bu nedenle bir sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.Öte yandan ilçede 100'e yakın ev ve iş yerinin zarar gördüğü, hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.Bodrum'da, dün etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapanmış, çok sayıda otomobil de selde sürüklenerek kullanılamaz hale gelmişti. Gümbet, Bitez ve Konacık mahallelerinde mahsur kalan bazı kişilere polis ve belediye ekipleri başta olmak üzere, AKUT ile Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri de destek vermişti.