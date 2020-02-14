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Bodrum'da Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu

BODRUM'da, belediyeye ait nikah salonlarında, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, yoğunluk yaşandı.

14.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:53Bodrum'da Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu

BODRUM'da, belediyeye ait nikah salonlarında, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, yoğunluk yaşandı.

Kış aylarında günde ortalama 3- 4 nikahın kıyıldığı Belediyesi'nin nikah salonlarında, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sayı 11'e çıktı. Sevgililer Günü için çiftler, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Nikah Salonu ile Bodrum Belediyesi Nikah Salonu'nda nikahlarının kıyılması için aylar öncesinden sıra aldı. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve nikah memurları evlenen çiftlere mutluluklar diledi. Bu özel günde evlenen Hüsniye Sarı ve Ramazan Demir çiftinin nikahında renkli anlar yaşandı. Genç çiftin arkadaşları, nikah sonrasında kısa süreli canlı müzik yaparak çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.



Sevgililer Günü, Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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