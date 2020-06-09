Bodrum'da sıfır işgaliye denetimleri sürüyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde sıfır işgaliye uygulaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bodrum'da sıfır işgaliye denetimleri sürüyor
09.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:04
Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde sıfır işgaliye uygulaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl Bodrum Belediye Meclisi'nde alınan sıfır işgaliye kararını esnaflara tebliğ ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla başlatılan uygulamada, görüntü kirliliğine yol açan usulsüz işgallere karşı müdahalede bulunuluyor. Ekipler, yeni normal dönemde iş yerini açmaya hazırlanan esnafa, 'sıfır işgaliye' kurallarını anlatarak tüm düzenlemelerin bu kriterler doğrultusunda yapılmasını istiyor. Uyarılara rağmen ihlale devam eden işletmeler hakkında ise cezai işlem başlatılması için tutanak tutuluyor.

Çarşı esnafının Bodrum'un gülen yüzü ve vitrini olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu nedenle çarşılarımızı çok önemsiyoruz. Bodrum'un misafir odası saydığımız çarşı merkezlerini, kentimizin kültürüne, dokusuna yakışır birer 'old town' haline getirmek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Cephe giydirmeden, tabelalara, vitrinden gölgelendirmeye kadar standartlarımızı uygulamaya başladık. Usulsüz işgale karşı başlattığımız sıfır işgaliye konusunda da kararlıyız ve hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz. Bodrumumuzun çehresini değiştirecek ve kentimize değer katacak bu kurallar konusunda esnafımızdan da hassasiyet bekliyoruz. Biz kendilerine her konuda yol göstereceğiz ve destek olacağız" dedi - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Haber

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