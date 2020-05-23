Bodrum'da sitenin sahil kısmında kaçak iskele yapıldığı iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sitenin sahil kısmında kaçak iskele yapıldığı iddia edildi.

23.05.2020 22:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:45
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sitenin sahil kısmında kaçak iskele yapıldığı iddia edildi.
Tilkicik Koyu'ndaki sitenin sahil kısmına kaçak iskele yapımı için kum döküldüğü ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Faaliyeti durduran ekipler, çalışmayla ilgili soruşturma başlattı.
Sitenin sahilindeki alana düzenleme yapmak için mermer tozu getirildiği öğrenildi.
Muğla Çevre Platformu Bodrum Eş Sözcüsü Umay Karabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mermer tozunun doğa ve insan sağlığına zarar verdiğini söyledi.
Bodrum kıyılarında baskıya izin vermeyeceklerini ve olayın takipçisi olacaklarını belirten Karabaş, Tilkicik Koyu'nun uluslararası sözleşmelerle korunan deniz çayırlarının, nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarının, aynı zamanda Pina kabuklularının da yaşam alanı olduğunu ifade etti. Bodrum’da sitenin sahil kısmında kaçak iskele yapıldığı iddiası

Kaynak: AA

Etiketler: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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