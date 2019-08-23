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Bodrum'da siyaha bürünen ormanlar havadan görüntülendi

Bodrum'da, geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlarda kül olan onlarca hektar alan havadan görüntülendi.

23.08.2019 14:23 Bodrum'da siyaha bürünen ormanlar havadan görüntülendi
Bodrum'da, geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlarda kül olan onlarca hektar alan havadan görüntülendi. Yeşil çam ağaçlarının kül olduğu görüntüler, görenleri şok etti.

Geçtiğimiz gün Bodrum'un Mumcular mahallesinde başlayan ve yaklaşık 2 gün süren yangının havadan çekilen görüntüleri yürekleri sızlattı. Ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 50 hektarlık alanı kül etmişti. 13 helikopter yüzlerce orman işçisi, arazöz, iş makineleri ve çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için seferber olmuştu. Binlerce çam ağacının yok olduğu orman yangını güçlükle söndürülmüştü. Yangın sonrası havadan çekilen ormanlık alanın siyah örtüyle kaplandığı havadan görüntülendi. - MUĞLA

Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

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