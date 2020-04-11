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Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi sessizlik

Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi sessizlik Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından tarihi bir sessizliğe büründü.

11.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:26
Bodrum 'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi sessizlik
MUĞLA - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından tarihi bir sessizliğe büründü.
30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Bodrum'da sessizliğe büründü. Tarihinin en sessiz gününü yaşayan ilçede tüm sahiller, sokaklar, caddeler bom boş kaldı. Polis ekipleri tüm cadde ve sokaklarda önlem alarak devriye görevi yaptı. Bodrum’da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi sessizlik

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Genel
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