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Bodrum'da sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı.

13.08.2019 17:20
Bodrum'da sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı.
Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum koyunda arkadaşlarıyla yüzen Gülseren Aydoğan'a (72), G.A'nın kullandığı 8 metrelik sürat teknesi çarptı.
Yaralanan Aydoğan, ihbar üzerine olay yerine gelen Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait deniz ambulansıyla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Teknenin çarpmasıyla ayaklarında derin kesikler oluşan kadının tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayın ardından bölgeden uzaklaşan tekne kaptanı G.A, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydoğan'ın arkadaşı Halit Mengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknenin bölgede çok süratli seyrettiğini iddia etti.
Çarpan kişinin durmadan kaçtığını öne süren Mengi, yaralanan arkadaşına hızlı müdahale eden sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Bodrum'da sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı

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Kaynak: AA

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