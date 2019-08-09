Haberler» Güncel» Haber

Bodrum'da tatilciler sokak ortasında kavga etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir grup tatilcinin sokak ortasında kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.08.2019 23:49
Bodrum'da tatilciler sokak ortasında kavga etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir grup tatilcinin sokak ortasında kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi'nde, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 10 kişilik grup, henüz öğrenilmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki grup dakikalarca kavga etti. Gruptakilerden bazıları yerlerde sürüklendi.
Vatandaşların ve polis ekiplerinin araya girmesiyle güçlükle ayrılan gruptakilerin kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Öte yandan çevredeki bir işletmede maddi hasar meydana geldiği, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Bodrum'da tatilciler sokak ortasında kavga etti

Bodrum, Muğla, kavga, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:20   Trans bireyin evinde bastığı babasını bıçaklayarak öldürdü
01:19   Yolcu otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
01:18   İnternet üzerinden yılan satarken yakalandı
01:18   Yemin törenine giderken kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
01:15   Vali trafik denetimine çıktı ehliyet ve ruhsat sordu
01:12   Bakan Soylu: Bayram sonuna kadar 116 binden fazla polis ve jandarma görev yapacak
01:09   Seyhan ilçesinde cinayet