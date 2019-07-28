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Bodrum'da tekne yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

28.07.2019 14:15
Bodrum'da tekne yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Akyarlar Mahallesi açıklarında demirli "Roz" isimli fiber teknede yangın çıktı. Alevler, kısa sürede teknenin tamamını sardı.
İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yanan tekneden denize atlayan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Bodrum Limanına götürüldü.
Yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

Akyarlar, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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