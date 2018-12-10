Bodrum'da Teknede 112 Kaçak Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinden, tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarında geçmek isteyen 112 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme ve Radar İstasyon Komutanlığı, bugün saat 07.00 sıralarında, Topan Adası açıklarında şüpheli bir tekne tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir
'in Dikili
Limanı'na kayıtlı 'Eşref' isimli özel teknede yaptığı kontrolde; Somali
, Suriye
, Mısır
, Filistin
, Yemen
ve Irak
uyruklu 112 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alındı. Tekne ise, Turgutreis
Limanı'na çekildi. Kaçakların kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
- Muğla
Muğla,Bodrum
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:08