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Bodrum'da temizlik personeli "koronavirüs timi" gibi çalışıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beyaz tulumlarını giyerek bir araya gelen yüzlerce temizlik personeli, ilginç görüntüler oluşturdu.

27.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:22
Bodrum'da temizlik personeli
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde beyaz tulumlarını giyerek bir araya gelen yüzlerce temizlik personeli, ilginç görüntüler oluşturdu.
Bodrum Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini yarımada genelinde sürdürüyor. Çalışmalarda yer alan kadın erkek yüzlerce personel, belediye başkanı Ahmet Aras'ın talebi üzerine Konacık Mahallesi'ndeki Evsel Atık Toplama Merkezi'nde bir araya getirildi.
Beyaz tulum, maske ve gözlükleriyle bir araya gelen yaklaşık 250 personel, ilginç görüntüler oluşturdu.
Belediye başkanı Aras, burada yaptığı konuşmada, çalışmalarda fedakarca görev yapan ekiplere teşekkür etti.
Personelin kendi sağlığına da dikkat etmesi gerektiği ifade eden Aras, "Bu virüs riskine tehdidine rağmen, bütün arkadaşlarım sahada vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için adeta bir asker gibi çalışıyorlar. İşte bu ruh bizim Türk milletinin ruhudur. Yaz gelmiş gibi bir milyon insanı buraya getirirsek sistemimiz buna karşılık vermez. Herkes evinde kalsın. Koronavirüs tehdidi geçince Bodrum'a gelin, tatil yapın eğlenin ve gezin. Şu anda olağanüstü bir durum yaşıyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Bodrum, Muğla, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Bodrum'da temizlik personeli 'koronavirüs timi' gibi çalışıyor - Haberler

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