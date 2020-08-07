Bodrum'da trafik kazasında ölen iki arkadaş Zonguldak'ta toprağa verildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Berkant Gürleyen(25) ve Berat Aydın(26), Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Dün saat 02.00 sıralarında Bodrum Konacık Mahallesi Bitez Akıllı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Berkant Gürleyen(25) yönetimindeki 67 AB 700 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Muğla Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önündeki reklam panosu direğine çarptı. Kazada, Berkant Gürleyen ve arkadaşı Berat Aydın hayatını kaybetti, Alper Bahadır, Metin Kukul, Sefa Çakal yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Berkant Gürleyen ve Berat Aydın'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketleri Zonguldak'ın Kozlu ilçesine getirildi. Kozlu Belediyesi önündeki cenaze namazı öncesi, Berkant Gürleyen'in babası Cengiz Gürleyen ve Berat Aydın'ın babası Abdullah Aydın taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Kozlu Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, ailelerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Gürleyen ve Aydın'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

Berkant Gürleyen'in arkadaşlarıyla birlikte otomobil almak için Zonguldak'tan Denizli'ye gittiği öğrenildi. Otomobili aldıktan sonra 5 arkadaşın, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geçtiği ortaya çıktı.