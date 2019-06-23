23.06.2019 03:05
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Bodrum'da "Two Tenors" sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında müzikal şov "Two Tenors" sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen " Bodrum Konserleri" kapsamında müzikal şov "Two Tenors" sanatseverlerle buluştu.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte opera sanatçısı tenor Cenk Bıyık ile oyuncu ve tenor Atılgan Gümüş performans sergiledi.
Farklı müzik türlerinden eserlerin seslendirildiği, iki tenorun hayatlarından kesitlerin de konu edildiği düellosunu içeren gösteri beğeni topladı.
Yerli ve yabancı eserlere yer verilen etkinlikte, izleyenler eğlenceli dakikalar yaşadı.Bodrum'da Two Tenors sahnelendi
Kaynak: AA
Bodrum , Kültür Sanat

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