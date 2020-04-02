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Bodrum'da üç otel sağlık çalışanları için tahsis edildi

Bodrum'da Korona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgın ihtimalinden uzak tutabilmeleri için hayırsever Bodrumlu turizmcilerin devreye girmesi ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın desteğiyle...

02.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:59
Bodrum'da üç otel sağlık çalışanları için tahsis edildi
Bodrum 'da Korona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgın ihtimalinden uzak tutabilmeleri için hayırsever Bodrumlu turizmcilerin devreye girmesi ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın desteğiyle Bodrum merkezde üç otel tahsis edildi.

Başkan Aras'ın girişimleri ve yardımsever turizmcilerin desteğiyle üç otel, Bodrum Devlet Hastanesi ve Acıbadem Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları için ayrıldı. Personelin daha iyi koşullarda dinlenmesini sağlamak ve virüsün ailelerine bulaşma riskini ortadan kaldırmak amacıyla tahsis edilen oteller, Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Bodrum Belediyesi, üç otelde konaklayan sağlık çalışanlarının sabah ve akşam yemeklerini de karşılamaya başladı.

Ülkemizin zor günlerden geçtiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Hayat kurtarmak için büyük bir risk özveriyle çalışan sağlık personelinin çabalarını görmezden gelemeyiz. Onların ve ailelerinin sağlığını korumak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çabamıza destek veren ve otellerini, hiçbir karşılık beklemeden sağlıkçılarımızın hizmetine sunan turizmcilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu günlerin üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışmayla geleceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel
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