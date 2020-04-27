Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bodrum'da üreme kaydı olmayan çeltikçi kuşu görüntülendi

Bodrum'da üreme kaydı olmayan çeltikçi kuşu görüntülendiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uzun süredir üreme kaydı olmayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan çeltikçi kuşu ilk kez görüntülendi.

27.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:41
Bodrum'da üreme kaydı olmayan çeltikçi kuşu görüntülendi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uzun süredir üreme kaydı olmayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan çeltikçi kuşu ilk kez görüntülendi.
Yaz aylarında Manyas ve Gala göllerinde görülen ve baharda İstanbul sulak alanlarından geçiş yapan, uzun boyunlu, uzun bacaklı, kıvrık gagalı, iri ve ince uzun yapılı bir su kuşu türü olan çeltikçi, Bodrum'da görüntülendi. Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir evlerinde olması doğada farklı cinslerde hayvanların görülmesine neden oldu. Bitez Mahallesi'nde bulunan sulak bir alanda amatör fotoğrafçı Mehmet Can Meral tarafından 1950 yıllardan sonra üreme sayısı azalan çeltikçi kuş görüntülendi. Sulak alanlara bağımlı olarak yaşayan ve Anadolu coğrafyasında hem üreme hem kışlama döneminde görülebilen çeltikçi kuşun günümüzde üreme sayısının 400 çiftin altına düştüğü ve düşmeye de devam ettiği öğrenildi. Hakkında çok az bilgiye sahip olunan, önemli ve nadir görülen çeltikçi kuşunun Bodrum'da görülmesi heyecanlandırırken, yetkililer kuşa ve yavrularına zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
BODRUM'DA ÜREME KAYDI İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ
Çeltikçi kuşun Bodrum'da üreme kaydının ilk kez gerçekleştiğini belirten Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Levent Erkol, "Anadolu'daki sulak alanlar ve bu alanlarda yaşayan canlı türleri her geçen gün yok olurken çeltikçinin üreme kaydı oldukça sevindirici. İnsan sağlığını tehdit eden küresel koronavirüs salgını doğanın insan baskısının azalması ile kendisini nasıl yenileyebileceğini gösterdi. Önemli olan salgından sonraki normalleşme sürecinde de doğal alanlar üzerindeki baskıyı artırmamak. Örneğin önümüzdeki günlerde Merkez Av Komisyonu ülkemizde hangi hayvanın hangi alanda ne kadar vurulacağına karar vermek üzere toplanıyor. Ava açık bir alanda çeltikçi kuşları veya başka hayvan türünün üremesi neredeyse imkansız. Sulak alanlar doğal veya yapay olmaları veya boyutlarından bağımsız olarak Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile koruma altında. Bu alanların korunması ve geleceğe taşınması ancak kamu kurumları ve yerel yönetimlerin işbirliği ile mümkün. Sulak alanlar korundukça Bodrum Yarımadası çeltikçi kuşları gibi başka sürpriz türlere de ev sahipliği yapabilir" dedi. Bodrum’da üreme kaydı olmayan çeltikçi kuşu görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çeltikçi, Manyas, Bodrum, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu’na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa’ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, Aycan’ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci’nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz Haberler
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Haberler››Güncel››Bodrum'da üreme kaydı olmayan çeltikçi kuşu görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: Sokağa çıkma yasağında asfalt atağı - Haber 14:24: Türk Kızılay, Kırklareli'nde pide dağıttı - Haber 14:23: HDP önündeki eylemde 238'inci gün - Haber 14:22: Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı - Haber 14:22: İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli toprağa verildi - Haber 13:46: Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı - Haber 13:36: Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum - Haber 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler 09:27: Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler