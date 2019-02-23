Bodrum'da Uyuşturucu Madde Operasyonu: 2 Tutuklama

Kaynak: DHA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu madde sattığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kumbahçe ve Yokuşbaşı mahallelerindeki iş yerlerinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda satışa hazır halde bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise iklimlendirme sistemi ile saksılarda yetişen 'skunk' bitkisi, 2 ecstasy hap, esrar öğütme aleti ve bong olarak tabir edilen esrar içmekte kullanılan alet ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K ve M.G. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Muğla