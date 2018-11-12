Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, " Aydın
'ın Çine
ilçesinden uyuşturucu madde getirileceği" yönünde elde edilen istihbarat üzerine, kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ana arter yollardaki polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmamak için dağ yollarını tercih ettiği belirlenen şüpheli M.D, Kızılağaç
Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Şüphelinin yakalandığı bölgedeki ormanlık alanda, yakalanacağını anladığı için zanlı tarafından atıldığı değerlendirilen 22 paket halinde 606 gram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti,Muğla,Bodrum
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:28