Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Bodrum otobüs garında yaptığı çalışmada şüpheli S.M'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 63 gram kokain ele geçirildi.
Şahsın ikametinde yapılan aramada ise hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve alüminyum folyo bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti,Muğla,Bodrum
02 Aralık 2018 Pazar 22:09