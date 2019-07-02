02.07.2019 21:16
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, barlarda turistlere uyuşturucu madde satanların olduğu bilgisi üzerine şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Kısa sürede tespit edilen ve takibe alınan şüpheliler O.K ve S.Y, uyuşturucu madde satarken gözaltına alındılar.
Şüphelilerin kaldıkları adreste ve araçlarında yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış küçük paketlerde 40 gram kokain, yaklaşık 250 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 77 uyuşturucu hap ele ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye çıkarılan şüpheliler O.K. ve S.Y., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Güncel

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