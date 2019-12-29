Haberler » Güncel » Bodrum'da uyuşturucu operasyonu - Haber

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

29.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:22 Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
'nın ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiye ulaşılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, polis ekipleri tespit edilen bir otomobili durdurup "Molly" isimli narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. 400 uyuşturucu hap ele geçirilen araçta bulunan C.A, M.Ç. ve S.Y. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu maddelerin yılbaşında eğlence ortamlarında satmak için uçakla getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:33   Kış lastiğine yoğun ilgi - Haber
19:32   İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1) - Haber
19:30   Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi - Haber
19:30   Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Haber
19:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü - Haber
19:15   Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
18:59   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Haber
17:40   Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Haber
17:35   5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi - Haber
16:32   Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Haber
29.12.2019 19:37:00