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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda H.E., isimli şahıs çok sayıda uyuşturucuyla yakalandı.

14.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:08Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
'nın ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda H.E., isimli şahıs çok sayıda uyuşturucuyla yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiler alınan ve uzun süre takip edilen H.E. isimli şahsın, iki konutunda yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. H.E. ise yapılan operasyonla kaçarken yakalandı. H.E adlı şahsın belirlenen iki ikametinde yapılan adli aramada; 20 parça halinde 750 gram esrar, bir miktar metamfetamin, 10 adet ecstacy, ekili vaziyette 14 kök hint keneviri, çok sayıda uyuşturcu madde yetiştirmeye yönelik cihaz ve kimyasal bitki besini maddeleri ele geçirildi.

H.E, adlı şahıs hakkında; uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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