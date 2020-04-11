Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bodrum'da, villayı kumarhaneye çevirenlere baskın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir villayı kumarhaneye çeviren 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalandı.

11.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:14
Bodrum'da, villayı kumarhaneye çevirenlere baskın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir villayı kumarhaneye çeviren 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalandı. Baskında kumar oynayan 10 kişiye de idari yaptırım cezası verildi.

Jandarma ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 10 kişinin villaya girdiğini gören jandarma ekipleri  operasyon düzenledi. Gece saatlerinde yapılan baskında villanın tamamen kumarhaneye çevrildiği ortaya çıktı. Kumar oynatan 1'i kadın 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye de idari yaptırım cezası uygulandı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece idari ceza parası kesilerek serbest bırakıldı.

Öte yandan, koronavirüs salgınını hiçe sayarak sosyal mesafeyi korumayan 10 kişinin evlerinde karantinaya alındığı da bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bodrum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Haberler ›› Güncel ››Bodrum'da, villayı kumarhaneye çevirenlere baskın - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:32: Nevşehir Belediyesinden vatandaşlara 12 bin maske - Haber 21:28: BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI (1) - Haber 21:28: KKTC, vatandaşları haricindekilere 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı - Haber 21:25: ADANA HELİKOPTERDEN UYARDILAR - Haber 21:24: Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber