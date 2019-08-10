Bodrum'da yanan motor yat battı (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yanarak batan motor yattaki 6 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Güncel Kaynak: AA
Turgutreis Mahallesi Kadıkalesi mevkisi açıklarında "Haktan" isimli 16 metrelik yabancı bayraklı motor yatta yangın çıktığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler, motor yattan denize atlayan 6 kişiyi güvenlik botuna aldı.
Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kurtarılanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yanan motor yatın ise bir süre sonra battığı öğrenildi.