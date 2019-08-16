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Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi

BODRUM'da, 7 Ağustos'ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

16.08.2019 12:53 Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi
BODRUM'da, 7 Ağustos'ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.
Mumcular Mahallesi'nin Karası mevkisinde 11 gün önce öğlen saatlerinde çıkan yangın, aynı gün akşam söndürüldü. Mumcular Mahallesi'nin büyük tehlike atlattığı yangında, zeytinlik alanlar ve meyve bahçelerinin yanı sıra 40 hektar ormanlık alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanları drone ile görüntüledi. Mahalleyi çevreleyen ormanları küle çeviren yangının izleri, hava görüntüleri ile daha net ortaya çıktı. Bölgenin siyaha büründüğü görüldü.


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Kaynak: DHA

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