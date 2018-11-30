Bodrum'da Yaralar Sarılmaya Çalışılıyor

Bodrum
ilçesinde sağanağın yol açtığı selin ardından ilçede başlatılan temizlik çalışması devam ediyor.
Sağanağın en çok etkili olduğu ilçe merkezinde selden zarar gören vatandaşlar, iş yerlerini ve evlerini temizlemeye çalışıyor. Belediye ekipleri de selin ardından çamura bulunan Bodrum sokaklarında yıkama çalışması yürütüyor.
Sel sularıyla sürüklenen bazı araçlar bölgeden kaldırılırken, bazılarının kaldırılması için de çalışmalar devam ediyor. Sabah
erken saatlerde iş yerlerine gelen dükkan sahipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı dün iş yerleri için aldıkları kum çuvallı önlemlerini bugün de sürdürüyor.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığının istinat duvarı ile Bodrum şehir stadı da selden zarar gördü. Gümbet Mahallesi
'nde sel sularının sürüklediği lüks bir minibüste dere kenarında kaldırılmayı bekliyor.