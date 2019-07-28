Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bodrum'da yaşanan tekne yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum'da yaşanan tekne yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yanan tekneden son anda denize atlayarak canlarını kurtardılarMUĞLA - Bodrum'da dün akşam saatlerinde yanan sürat teknesindeki kaptan ve yanında bulunan bir vatandaşın kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

28.07.2019 19:16
Bodrum'da yaşanan tekne yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bodrum'da yaşanan tekne yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yanan tekneden son anda denize atlayarak canlarını kurtardılar
MUĞLA - Bodrum'da dün akşam saatlerinde yanan sürat teknesindeki kaptan ve yanında bulunan bir vatandaşın kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Alev topuna dönerek patlayan teknede bulunan kaptan ve 1 vatandaş ise son anda denize atlayarak canını zor kurtardı.
Akyarlar açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda denize açılan 6 metrelik "Rose" isimli sürat teknesi, alevlere yenik düşerek batmıştı. Teknenin içerisinde bulunan biri kaptan 2 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kurtarılan 2 kişi daha sonra sağlık kontrolleri için Bodrum Limanı'na götürülmüştü.
Canlarını son anda kurtardılar
Teknede bulunan vatandaşların kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Aksiyon film sahnelerini aratmayan görüntülerin oluştuğu olayda yanan tekneden denize atlayan kaptan ve bir kişi son anda kurtuldu. Tekneden atlayanların Sahil Güvenlik botuna doğru yüzdüğü esnada ise alevlerin sardığı teknede büyük bir gürültüyle patlamalar yaşandığı görüldü. Yaşanan korku dolu anlar sahil güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.

Bodrum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:43   Sivas'da trafik kazası: 2 yaralı
01:23   2 katlı ahşap ev alev alev böyle yandı
23:48   Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
23:46   Aksaray'da otomobil alev alev yandı
23:35   15 gündür aranan yaşlı adamın parçalanmış halde cesedi bulunduğu iddiası
23:11   Kontrolden çıkan otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti
23:07   Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı