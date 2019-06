"Bodrum'da yaşıyorum yelkenle tanışıyorum" projesi

Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum'da yaşıyorum yelkenle tanışıyorum" projesine katılan öğrencilere sertifika verildi.Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü arasında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen projeye, yaklaşık 200 öğrenci katıldı.Geçen ay Bodrum Belediyesi ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi antrenörleri tarafından öğrencilere eğitim verildi.Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'ndan 200'e yakın öğrencinin katıldığı ve dört hafta süren yelken kursu sonunda düzenlenen sertifika törenine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, şube müdürleri, okul müdürleri, yelken kulübü antrenörleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.İçmeler Yelken Kulübü'ndeki törende konuşan Yurt, bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini belirterek, bu tür aktivitelerin çocukların gelişimi açısından önemli olduğuna dikkati çekti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin de geçtiğimiz yıl verilen kurslarda eğitim alan dört öğrencinin yelken takımlarına girdiğini belirtti.Okulu hayatın her alanına yaymak gerektiğine işaret eden Geçin, "Hayatın her alanını okullaştırmamız gerekiyor. Bu kurs sayesinde gençlerimizin hayata bakış açıları değişiyor. Her geçen yıl sayıyı arttıracağız. Önümüzdeki yıl diğer mahallelerdeki öğrencilerimizin katılımlarını sağlayacağız." diye konuştu.Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.