Bodrum'da Yelken Heyecanı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:10



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:10

Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Atatürk Kupası'nda heyecan Optimist ve Laser sınıflarında yapılan yarışlarla başladı.Optimist sınıfında 56 kulüpten 370 sporcu ve Laser sınıflarında ise 46 kulüpten 157 sporcu olmak üzere toplam 527 sporcu bir hafta boyunca mücadele edecek.Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Federasyonumuzun gerçekleştirdiği Atatürk Kupası'nda ülkemizin dört bir yanından gelen sporcularımız kıyasıya bir mücadele sergileyecek. Sportif başarının yanı sıra dostluklarını pekiştirmek de onlar için büyük kazanım sağlayacak, Yurt içi faaliyetlerimiz arasında yer alan kupa, aynı zamanda milli takım seçme kriteri taşıyor. Birbirinden keyifli ve en üst seviyede rekabetin yaşanacağı yarışların olacağını tahmin etmek çok zor olmayacak" dedi. - Bodrum