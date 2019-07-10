10.07.2019 03:07
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Bodrum'da "Yeşilçam Müzikleri Konseri"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında müzisyen Cahit Berkay, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sanatseverlerle buluştu.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, hafızalardan silinmeyen Yeşilçam filmlerinde bazen hüzünlü bazen de neşeli ve güzel anları anlatan sahnelere eşlik eden eserler seslendirildi.
Müziklerine yer verilen filmlerin bazı sahneleri sinevizyon eşliğinde gösterildi.
Orkestra şefliğini Burak Tüzün'ün yaptığı konserde "Bu nasıl dünya" adlı eserle hayatta olmayan Yeşilçam'ın emektarları anıldı.
Sanatçıların ayakta alkışlandığı etkinlikte konuşan Cahit Berkay, şarkıların hatıraları canlandırdığını söyledi. Berkay, sadece kendisinin değil başka isimlerin de film müziklerinde emekleri olduğunu belirterek alkışların onlara gittiği söyledi. Bodrum'da Yeşilçam Müzikleri Konseri
Kaynak: AA
Cahit Berkay, Berkay Şahin, Bodrum, Güncel

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