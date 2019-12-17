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Yılbaşı süslemesi yapan işçileri taşıyan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir AVM'nin otopark kısmında, vincin sepetinde yılbaşı için süsleme ve reklam giydirme çalışması yapan işçiler vincin dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 60 metreden yere çakıldı. Vinçte bulunan işçilerden biri hayatını kaybederken 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden birinin durumu ağır.

17.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:18

'nın ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında yılbaşı süslemesi yapan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

REKLAM GİYDİRME ÇALIŞMASI YAPIYORLARDI

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Kapuz Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinin ek binasının olduğu bölgede, vinç ile bölgede yılbaşı için süsleme ve reklam giydirme çalışması yapılırken vincin sepetinin fazla uzatılması sonucu iş makinesi dengesini kaybetti.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Kazada vincin sepeti yaklaşık 60 metreden yere çakıldı. Bu sırada iş makinesinin üzerinde olan Sefer Akdaş, Ünal Topuz, Serdar Karatabak ve ismi henüz tespit edilemeyen bir işçi zemine düştü. Vincin kamyonu ise yaklaşık 20 metre aşağıya uçtu. Kaza esnasında büyük panik yaşanırken, yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olayda Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ünal Topuz, Serdar Karabatak ve ismi henüz tespit edilemeyen kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yılbaşı süslemesi yapan işçileri taşıyan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ortakent, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
ADINIZI YAZIN:Önce is guvenligi cahil geldik cahil gidiyoruz ya bir sey olmaz diyip önlem almadan isini yapmaya calisan bir cok insanimiz var zaten is vereni umrunda degil bugun ahmet öldu yarin memet gelir zihniyeti
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