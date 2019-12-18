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Bodrum'da yılbaşı süslemesinde kullanılan vincin devrilmesiyle ilgili 2 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

18.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:44Bodrum'da yılbaşı süslemesinde kullanılan vincin devrilmesiyle ilgili 2 tutuklama
'nın ilçesinde bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, vinç operatörü Ü.T, iş güvenliği uzmanı L.T, alışveriş merkezi çalışanı E.Ü. ve vinç firması sahibi H.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.T. ile L.T. tutuklandı, E.Ü. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ortakent Kopuz Caddesi'nde dün, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik yükseklikteki vincin üzerindeki sepetten beton zemine düşen Sefer Akdaş, olay yerinde yaşamını yitirmiş, vinç içindeki üç kişi ise yaralanmıştı.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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