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Bodrum'daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı

Bodrum'da arazi kavgası sonucunda yaşanan cinayet ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

29.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:45 Bodrum'daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı
'da arazi kavgası sonucunda yaşanan cinayet ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Geçtiğimiz gün yaşanan olayda, yeğeni M.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Şafak Kaya, sırtından aldığı 4 kurşun yarası yüzünden ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.
Edinilen son bilgilere göre; Şafak Kaya, eşi Serap Kaya ve 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte babasından kalan zeytinliğe zeytin toplamaya gitti. Öğle saatlerinde zeytinliğe gelen Kaya'nın üvey abisinin oğlu M.K., Şafak Kaya'dan zeytinliği terk etmesini söyledi. Kısa bir tartışmanın ardından eşi ve çocuğunun korktuğunu gören Şafak, ailesini alarak bölgeden ayrılmak istedi. Bir anda belinden silahını çıkaran M.K., Şafak'ı eşi ve çocuğunun gözleri önünde sırtından vurdu. Ağır şekilde yaralanan Şafak Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü, cinayet şüphelileriyle ilgili geniş kapsamlı bir arama başlattı. İlçenin giriş çıkışlarını tutan emniyet güçleri, ilçeye giren çıkan tüm araçları kontrol ederek, kimlik kontrolü yaptı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise cinayet şüphelilerinin gidebilecekleri her noktayı didik didik aradı. Yapılan istihbarat çalışması sonucunda, cinayet şüphelisi M.K. ile olay yerinde birlikte olduğu tespit edilen eniştesi M.A.Y., Yokuşbaşı'nda saklandıkları bir evde yakalandı. Şahıslarla birlikte suç aleti silahın da ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Konuyla ilgili saklandıkları evin sahibi M.A.'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden M.K. ve M.A.Y. tutuklanırken, saklandıkları evin sahibi M.A ise adli kontrollü serbest bırakıldı.
(İHA)

Serap Kaya, Şafak Kaya, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

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