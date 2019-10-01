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Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak villa, rezidans ve otel inşaatı gibi yapıların yıkım işlemleri sürüyor.

01.10.2019 15:40Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak villa, rezidans ve otel inşaatı gibi yapıların yıkım işlemleri sürüyor.
Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerdeki kaçak yapılar yıkılıyor.
Yıkımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince yapılıyor.
Çok sayıda inşaat işçisinin görev aldığı çalışmalarda, üzeri işaretlenen imara aykırı yapılardaki yıkım işlemleri, iş makinelerinin de yardımıyla gerçekleştiriliyor.
Yıkım işlemlerinin gelecek günlerde de sürdürülmesi planlanıyor.
İki ayda iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı. Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatını vermişti.

Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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