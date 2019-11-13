Haberler » Güncel » Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - MUĞLA - Haber

Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı iki incelemenin ardından hızlandırılan kaçak yapılardaki yıkımların büyük ölçüde tamamlandığı tespit edildi.

13.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:37
'nın ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı iki incelemenin ardından hızlandırılan kaçak yapılardaki yıkımların büyük ölçüde tamamlandığı tespit edildi.
İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerdeki yıkımlar, Bakanlık ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, havuz, otel binaları, iskeleler, ticari alanlar ve mendirek gibi yapılarda mal sahiplerince yürütülüyor.
Çalışmalar ilçenin Yalıkavak, Türkbükü, , Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen, imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.
İmara aykırı yapıların birçoğunun yıkımı, iş makineleri ve inşaat işçileri tarafından yapıldı. Kalan diğer kaçak yapıların yıkımlarına ise devam ediliyor. Moloz yığınları alandan kamyonlarla taşınırken, işçiler tarafından da bölgede kıyı düzenleme çalışması yapılıyor.
Yıkım işlemlerinin başladığı günden bu yana çok sayıda kaçak yapının yıkıldığı dikkati çekiyor.
Geçen ağustos ve eylülde iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı.
Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi için talimat vermişti.
Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - MUĞLA

Murat Kurum, Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:56 Denizli'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı
16:55 Organlarıyla 5 hastaya umut olan Zeynep'in hayali, tıp fakültesiymiş
16:55 Şili'de göstericiler Arjantin Büyükelçisinin evine saldırdı
16:50 Rize'nin yaylalarındaki kaçak yapı yıkımları da sürüyor
16:50 Üniversitelilerden, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve kıyafet desteği
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
15:31 Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 16:56:43