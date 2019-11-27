Haberler » Güncel » Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - MUĞLA - Haber

Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı iki incelemenin ardından hızlandırılan kaçak yapılardaki yıkım işlemleri aralıksız sürüyor.

27.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:30
'nın ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı iki incelemenin ardından hızlandırılan kaçak yapılardaki yıkım işlemleri aralıksız sürüyor.
İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerdeki yıkımlar, Bakanlık ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, villa, otel binaları, iskeleler, ticari alanlar, mendirek ve havuz gibi yapılarda mal sahiplerince yürütülüyor.
Çalışmalar Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen, imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.
İmara aykırı yapıların birçoğunun yıkımı, iş makineleri ve inşaat işçileri tarafından yapılırken, yıkılan alanların da yeşillendirilmeye çalışıldığı görülüyor. Kalan diğer kaçak yapıların yıkımları devam ederken işçiler de bölgede kıyı düzenleme çalışması yapıyor.
Yıkım işlemlerinin başladığı günden bu yana özellikle Türkbükü Mahallesi'ndeki bir projede yer alan çok sayıda kaçak yapının yıkıldığı dikkati çekiyor.
Öte yandan toplam 14 projede yürütüldüğü belirtilen yıkım işlemlerinin çoğunun tamamlandığı, bazılarının da bitme aşamasına geldiği öğrenildi.
Geçen ağustos ve eylülde iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı.
Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi için talimat vermişti.
Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - MUĞLA

Murat Kurum, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Okul servis araç ve sürücülerine denetim yapıldı
18:09 Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
18:08 Talas-Anayurt raylı sistem hattı için 30 milyon avroluk kredi
18:08 Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki kapsamlı iş birliği programı kabul edildi
18:07 İbb meclisi'nde gerginlik
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:06 Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
16:58 Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
16:31 Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:26 Yargıtay'dan emsal karar: İşten kendi isteğiyle ayrılan kadına nafaka yok
27.11.2019 18:12:44