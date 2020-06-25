Bodrum'daki makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yanan alandan görüntüler İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi Helikopterin müdahalesi Kurtarılan kedi yavrusundan görüntü Vatandaşların itfaiyenin müdahalesi GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangınMuğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve...

25.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:18
Yanan alandan görüntüler
İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi
Helikopterin müdahalesi
Kurtarılan kedi yavrusundan görüntü
Vatandaşların itfaiyenin müdahalesi
GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde site ile villaların yakınındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlarda destek verdi.
Alevlerin ortasında kalan bir kedi yavrusu ise söndürme çalışmasına destek veren bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiyenin hortumuyla yıkanan kedi yavrusu daha sonra veterinere götürüldü.
İtfaiyeye aracını durdurup, kaplumbağayı kurtardı
Ayrıca yangın bölgesine giden bir itfaiye ekibinin, itfaiye aracını durdurup yol orasında kalan kaplumbağayı kurtararak kenara aldığı anlar ise fotoğraf karesine yansıdı.
Öte yandan soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bodrum’daki makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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