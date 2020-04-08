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Bodrum'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

BODRUM'da anahtarı üzerinde unutulan motosikleti çalan şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi sonucu yakalandı.

08.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:36
Bodrum'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

BODRUM'da anahtarı üzerinde unutulan motosikleti çalan şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi sonucu yakalandı. Şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis, birlikte hareket ettiği 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, bölgede çeşitli tarihlerde yaşanan 6 motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı.

Ortakent Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir iş yeri önündeki, anahtarı üzerinde unutulan motosiklet, saat 03.00 sıralarında gelen kasklı kişi tarafından çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin H.I. olduğunu belirledi. Görüntülerden H.I.'nın dün saat 23.30 sıralarında, çalıntı başka bir motosikletle bölgeden geçtiği ve park halindeki motosikletin anahtarının üzerinde olduğunu görünce yaklaşık 3.5 saat sonra tekrar gelip, çaldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis H.I.'yı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Polis , motosiklet hırsızlığı yapan H.I.'nın sorgusunda, M.Ç. ve H.H. ile birlikte hareket ettiklerini öğrendi. Bunun üzerine diğer iki şüpheli de gözaltına alındı. Motosiklet hırsızlığı çetesinin üyesi üç şüphelinin, bölgede çeşitli tarihlerde yaşanan 6 motosiklet hırsızlığının faili olduğu belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Motosiklet, Ortakent, Polis, Güncel
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