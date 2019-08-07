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Bodrum'daki orman yangını (3)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

07.08.2019 18:47
Bodrum'daki orman yangını (3)
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.
Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 5 helikopter, 50 arazöz ve 150 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.
Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.
Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirten Civelek, "Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor." dedi.
Civelek, yangını yakından takip ettiğini, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için de gereken çabanın gösterildiğini ifade etti.
Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Aydın'ın Nazilli ilçesi ve İzmir'in yanı sıra yakın illerden destek ekipler çağrıldığı öğrenildi.

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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