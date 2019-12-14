Haberler » Güncel » Bodrum'daki otelciler yeni yılda yüzde 100 doluluk bekliyor - Haber

Bodrum'daki otelciler yeni yılda yüzde 100 doluluk bekliyor

MUĞLA'nın turizmiyle ünlü ilçesi Bodrum'da yeni yıl hazırlıkları devam ediyor.

14.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:49Bodrum'daki otelciler yeni yılda yüzde 100 doluluk bekliyor

MUĞLA'nın turizmiyle ünlü ilçesi 'da yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Sezonun ardından açık olan otellerde yüzde 100'e yakın doluluk oranı beklediklerini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, "Bodrum'da bu yıl içinde şu ana kadar 1 milyona yakın turisti ağırladık. Bu rakam, 2014 yılının rakamlarına yakın bir rakam. Önümüzdeki sene bunun önüne geçmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin gözde turizm ilçesi Bodrum'da, yazın deniz- güneş kum tatilinin ardından yeni yılın ilk saatlerini ilçede geçirmek isteyenler için hazırlıklar sürüyor. Bazı oteller yaz sezonunun ardından kapanırken, açık kalan oteller yeni yılda yapılacak konser etkinliklerine odaklandı. BODER Başkanı Halil Özyurt, yeni yılda açık olan otellerde yüzde 100'e yakın bir doluluk oranı beklediklerini belirterek, "Bodrum her zaman için iç pazarda ön plandadır, bir markadır. Bizim dernek üyesi otellerimizden 7-8 tanesinin yılbaşı programları var. Tanınmış simalar ve sanatçılar gelecek. İzmir, İstanbul ve Ankara'dan da buraya yılbaşı eğlencesine gelecek misafirlerimiz var" dedi.

YABANCI TURİSTTE  YÜZDE 24.5 ARTIŞ, İÇ TURİSTTE AZALMA

Özyurt, kasım sonu itibariyle 1 milyon turist sayısına ulaşıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bodrum'un en yüksek sezonu 2014 yılıydı. 2015'ten sonra sektörümüz oldukça büyük sıkıntılar yaşadı. Komşulardaki siyasi ve terör kaynaklı karışıklıklar, Rusya ile yaşanan uçak krizi bizleri etkiledi. 2016 ve 2017 yıllarında turizm sektörü maalesef dibi gördü. 2018 yılında toparlanmaya başladık ve 2015 yılının rakamlarını gördük. Bu sene de umarım 2014 rakamlarını yakalayacağız. 2018'e göre dış hatlardan gelen yolcu sayısında yüzde 24,5 artış oldu. Her şey güzel giderken, maalesef dünyanın en büyük turizm seyahat acentesi Thomas Cook iflas etti. Bu iflasın da tabii ki Bodrum'da da yankıları oldu. Dış pazarda artış olmasına rağmen iç pazarda yüzde 35'lik bir düşüş oldu. Bunun da ülkemizdeki ekonomik durumdan kaynaklandığını düşünüyoruz."



Halil Özyurt, Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32 Antalya'da poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Haber
12:32 Amasya'da "Geleceğe Güvenle Bakıyorum" projesi tamamlandı - Haber
12:29 Yer altındaki gizemli dünyayı 120 bin kişi ziyaret etti - Haber
12:28 Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkili oluyor - Haber
12:27 HDP'li Sancar Meclis'i geriyor - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:36:51