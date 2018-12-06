Bodrum'daki Selin Maliyeti 1 Milyon Lira

ALİ BALLI - Bodrum
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
, ilçede meydana gelen sağanağın yol açtığı selde, zarar gören ev ve iş yeri sayısının 100 civarında olduğunu belirterek, yaraların sarılması için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.
Kocadon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 15 gün arayla iki kez sel felaketi yaşandığını anımsattı.
Bodrum'un yapılaşma sürecinde dere kenarlarını yol olarak gösterenlerin, meydana gelen sel felaketinden sorumlu olduğunu vurgulayan Kocadon, "Evini dere kenarından en az 15 metre çekmesi gerekirken 'Acaba bir metre daha derenin içine girerek nasıl yer kazanırım' diyenler. Dere kenarlarında bodrum katı yapan arkadaşlarımız var." diye konuştu.
Bodrum'da ani ve aşırı yağışların sele yol açtığını savunan Kocadon, öte yandan 2018'de alt ve üst yapısıyla övünen birçok Avrupa
ülkesinde de su baskınları yaşandığına dikkati çekti. Kocadon, şöyle konuştu:
"Avrupa'da yaşanan bu baskınların hepsinde 15'e yakın can kaybı var. Bunlar ulusal basına fazla yansımadı. Nedense bizim felaketlerden medet ummak gibi bir alışkanlığımız var. Önemli olan, doğanın gücünü minimuma nasıl indiririz ve bu sel baskınlarından kurtuluruz, bunun mücadelesini vermek lazım. DSİ, Kara yolları, Muğla
Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi, ortak bir çalışmanın yapımına başlamışlardır. Bunları hızla devlet desteğiyle icraata geçirmek lazım. Bodrum'da yaşanan bu görüntüler ülkemizi de etkiliyor."
Bodrum'da dağların yerleşim yerlerine dik inmesi nedeniyle bu tür sıkıntıların yaşandığına vurgu yapan Kocadon, son bölgesel yağışta, daha çok ilçe merkezi ile Gümbet ve Bitez
Mahallelerinde sıkıntılar yaşandığını anlattı.
Vatandaşlara teşekkür eden Kocadon, "Özellikle böyle zor süreçlerde birlik ve beraberliği sağlamamız çok önemli. Bodrum Belediyesi iki saat içerisinde tüm ana arterleri ulaşıma açtı. Bütün sorunların birçoğunu halletti. Bodrum'da hayat normale döndü." ifadesini kullandı.
Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Kocadon, şunları söyledi:
"Son yağışın bu kadar etkili olacağını hiç beklemiyordum. Sağanaktan 15 gün önce belediye olarak bir çalışma yapmıştık. Bu kadar kısa süreçte bu kadar hızlı yağış beklemiyorduk. Meteorolojik uyarılara rağmen, belediye anonslarına rağmen vatandaşlar araçlarını dere yataklarından çekmedi. Bazı caddelerde yol çalışmalarımız vardı ama 'yol çöktü' denildi. Bu ifadeler hepimizi üzdü. Bunlar farklı boyutta değerlendirildi. Üzülmemek elde değil. Ben en çok öğrencilerimizden korktum. Daha önceki yıllarda da buna benzer bir felaket yaşadık. Bu kez okul müdürleri çok hassas davrandı ve yoğun yağış sürecini geçirip çocukları daha sonra bıraktılar. Bu bizi çok rahatlattı. Bu olayda 100 civarında ev ve iş yerinin hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Toplamda 1 milyon lira civarında hasarımız mevcut."
Bodrum ilçesinde, 29 Kasım'da, ilçe merkezi ile Bitez, Konacık
, Gümbet Mahallelerinde etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı selde, araçlar sürüklenerek kullanılamaz hale gelmiş, çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar ise sel suları nedeniyle kapanmıştı.
Avrupa,Mehmet Kocadon,Bodrum
06 Aralık 2018 Perşembe 12:38