Bodrum
'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde 'Skunk' ile yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Ü.T., Y.B.Y., A.B. ve M.Z.B.'nin iş birliği halinde uyuşturucu sattıklarını belirledi. Bir teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik, geçen 20 ve 21 Kasım gecesi peş peşe iki operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde satan Ü.T. ile kendisine aracılık ettikleri belirlenen Y.B.Y. ve A.B. ile M.Z.B. evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden Ü.T.'nin iç çamaşırında, A.B.'nin ise evindeki aramada toplam 20 gram uyuşturucu madde 'Skunk' ele geçirildi. Şüphelilerden M.Z.B.'nin kendisine ait oto-kiralama şirketinden Ü.T.'ye araç temin ettiği, bu araçların bilgilerini ise kayıt altına almadığı belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 4 şüpheli tutuklandı.
Bodrum