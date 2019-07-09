09.07.2019 02:24
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldü

Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldüMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangın İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldü
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangın İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Gümüşlük Karakaya mahallesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle 1 hektarlık bir alana yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ve orman ekiplerine haber verdi. Bodrum itfaiye ekipleri ve Orman ekipleri kısa sürede yangının bulunduğu noktaya ulaştı. Yangına müdahale eden Orman ekipleri yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürdü. Bölgeye 1 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 Orman işçisi, 6 itfaiye eri müdahale etti. Yangının olduğu bölgede 122 ambulans da hazır bulundu.
Yangının neden çıktığı konusunda jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldü
Kaynak: İHA
İtfaiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:24   Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldü
02:13   Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldü
02:06   Kaza anı kameraya böyle yansıdı
02:03   Seyidoğlu Baklava'dan ihtiyati tedbir talebi
02:00   Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıslar cezaevine gönderildi
01:57   Pendik'te hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan şüphelilere tutuklama talebi
01:54   - Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan...