Bodrum'dan Mardinli yetimlere uzanan yardım eli
Aydın'ın Bodrum ilçesindeki hayırsever Ayten Üren Mardin'de ikamet eden 20 yetime ayakkabı, çorap ve bere hediye etti.
13.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:06
Aydın 'ın Bodrum ilçesindeki hayırsever Ayten Üren Mardin 'de ikamet eden 20 yetime ayakkabı, çorap ve bere hediye etti.
Arkadaşları ile birlikte her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir ilindeki çocuklara yardım gönderen Ayten Üren bu sefer Mardin'deki 20 yetimi sevindirdi. Mardinli çocukların yüzü gülsün diye arkadaşlarının da yardımı ile yaşları 5 ile 15 arasındaki 20 yetim çocuğa hediye hazırlayan Ayten Üren, "Kendi imkanlarımız ölçüsünde her yıl farklı illerimizdeki çocuklarımızı sevindirmek adına bir çalışma yapıyorduk. Bu yıl da Mardin'deki yetim çocuklarımızı sevindirelim dedik. Uzakta olsak da yüreğimizin onların yanında olduğunu göstermek istedik. Bu çocuklarımız yetim ise bunların üzerine daha çok titremeliyiz. Çünkü bunlar bizim emanetlerimizdir. Öncesinden onların ölçülerini alarak onlara uygun bir şekilde hediyelerimizi gönderdik. Onların sadece bir gülüşü bizim en büyük zenginliğimizdir. Bana bu yolda yardım eden aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kazançlarını bereketlendirsin" dedi.
Gönderilen yardımlar Mardin Umut Kervanı Dernek binasında bir araya gelen yetim çocuklara dağıtıldı. - MARDİN
Arkadaşları ile birlikte her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir ilindeki çocuklara yardım gönderen Ayten Üren bu sefer Mardin'deki 20 yetimi sevindirdi. Mardinli çocukların yüzü gülsün diye arkadaşlarının da yardımı ile yaşları 5 ile 15 arasındaki 20 yetim çocuğa hediye hazırlayan Ayten Üren, "Kendi imkanlarımız ölçüsünde her yıl farklı illerimizdeki çocuklarımızı sevindirmek adına bir çalışma yapıyorduk. Bu yıl da Mardin'deki yetim çocuklarımızı sevindirelim dedik. Uzakta olsak da yüreğimizin onların yanında olduğunu göstermek istedik. Bu çocuklarımız yetim ise bunların üzerine daha çok titremeliyiz. Çünkü bunlar bizim emanetlerimizdir. Öncesinden onların ölçülerini alarak onlara uygun bir şekilde hediyelerimizi gönderdik. Onların sadece bir gülüşü bizim en büyük zenginliğimizdir. Bana bu yolda yardım eden aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kazançlarını bereketlendirsin" dedi.
Gönderilen yardımlar Mardin Umut Kervanı Dernek binasında bir araya gelen yetim çocuklara dağıtıldı. - MARDİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Güneydoğu Anadolu, Mardin, Bodrum, Aydın, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti