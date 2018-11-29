Bodrum Dehşeti Yaşadı

Bodrum
'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ilçede büyük bir afet yaşandı. Kırmızı alarmın verildiği tatil yöresinde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi. Öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası Bodrum ilçe merkezinin yanı sıra çevre mahallelerde de yollar dereye döndü. Selde araçlar dere yatağına doğru sürüklendi. İnsanlar sele kapılmamak için güvenli buldukları bölgeden dışarı çıkmadı. Yağmur sonrası girdaba kapılan araçların oyuncak gibi sürüklenmesi ise kameralara yansıdı. Büyük çapta hasarın meydana geldiği ilçede belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
(Tuba Ayhan/İHA)
29 Kasım 2018 Perşembe 17:51