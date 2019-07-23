Bodrum Deniz Müzesi'ne Serdar Benli imzası!

Benli, yeni logoyu şöyle anlattı: "Müzenin yapısı, tek bir sembolle müzeyi ifade etmeye yetmeyecekti. Hangi unsuru öne çıkarırsam çıkarayım diğeri eksik olacağından harflerdeki uyumu yakalayınca harflerden bir sembol tasarlamaya başladım. Zaman içinde bu sembolün, müzenin açık adı olmaksızın, tek başına kullanıldığında da müzeyi hatırlatan güçlü bir imge olarak kalacağını öngörüyorum" dedi.

Logo ve kurum kimliği konusunda Ülkemizin önde gelen tasarımcıları arasında yer alan ve çalışmalarını Bodrum'da sürdüren grafik tasarımcısı Serdar Benli, Bodrum Deniz Müzesi'nin logosunu yeniden tasarladı. Bodrum'un denizcilik tarihine ait arşivini gün ışığına çıkartan Bodrum Deniz Müzesi, özel Müze statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, kurum olarak Bodrum Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Koç Holding ve Koç Topluluğu Şirketleri'nin (Arçelik, Beko, Grundig, Artic, Tüpraş, Setur, Divan, Tofaş, Fiat, Alfa Romeo), Vehbi Koç Vakfı ile Koç Üniversitesi, Amerikan Hastanesi Bodrum, Arter gibi bağlı kuruluşların, Anadolu Grubu, Efes Pilsen, Fida Film ve daha pek çok önemli kurumun kurumsal kimlik çalışmalarında imzası bulunan Serdar Benli, Bodrum Deniz Müzesi'nin kurumsal kimliği üzerine çalışmaktan ötürü ayrı bir heyecan duyduğunu belirtti.

Uzun süredir bir Bodrum sakini olarak çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Serdar Benli, Bodrum Deniz Müzesi'nin yeni logosuna ilişkin şunları söyledi: "Bodrum Deniz Müzesi sadece gulet, tirhandil, gangava modellerinin, birkaç kabuk, birkaç süngerin sergilendiği bir müze değil. Tekne imal eden ustaların hayatından, teknelerin modellerine, süngercilikle ilgili bilgilere ve örneklere, Halikarnas Balıkçısı Özel Koleksiyonu'na, en önemlisi de dünyanın sayılı deniz kabuğu koleksiyonlarından olan Hasan Güleşçi koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Gelişime ve büyümeye açık müzenin geleceği şekillenirken, görsel kimliğinin de buna önceden hazırlanması gerekiyordu. Bu konuda müze yönetiminden destek talebi geldiğinde hiç düşünmeden evet dedim. Müzenin yapısı, tek bir sembolle müzeyi ifade etmeye yetmeyecekti. Hangi unsuru öne çıkarırsam çıkarayım diğeri eksik olacağından harflerdeki uyumu yakalayınca harflerden bir sembol tasarlamaya başladım. Bodrum, turizmimizin göz bebeği bir belde olduğundan ve müzenin uluslararası önemi, sembolü Bodrum Maritime Museum kelimelerinin baş harflerinden tasarlamamı gerektirdi. Olabildiğince yalın bir sembol tasarlamaya çalıştım. Logo, kullanıldığı yerde kurumu net, açık bir şekilde anlatabilmeli, akılda kalabilmeli. Zaman içinde bu sembolün, müzenin açık adı olmaksızın, tek başına kullanıldığında da müzeyi hatırlatan güçlü bir imge olarak kalacağını öngörüyorum."